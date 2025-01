"Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin, will ich nicht bleiben. Aber die ich liebe, will ich nicht verlassen. Aber die ich kenne will ich nicht mehr sehen. Aber wo ich lebe, da will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin." Mit diesem Zitat beginnt "Lieber Thomas" in schwarz/weiß. Thomas Brasch schreibt auf einen nackten Frauenkörper, fast schon wie besessen. Schmiegt sich danach an sie. Ein erster Eindruck dafür, dass der Film von Andreas Kleinert, nach einem Drehbuch von Thomas Wendrich kein klassisches Biopic ist, keine klassische Künstlerbiografie, die den Weg von der Wiege bis zur Bahre nachzeichnet.

Bildrechte: NDR/Peter Hartwig