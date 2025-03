Es ist ein Film, in dem das Deja-Vu die Hauptrolle spielt. Ein Film, der mit dem Moment spielt, den Zufällen und dabei der Frage nachgeht, was Zufall ist, was Vorbestimmung, was so sein soll, was nicht. Es sind Fragen, die Aron seiner Freundin Nora stellt. Die beiden haben sich in der U-Bahn kennengelernt. Hätte es nicht geregnet, hätte er an dem Tag das Rad genommen, sie hätten sich nie getroffen. Denn die beiden sind ganz unterschiedlich. Sie ist Supermarktkassiererin, lässt sich durchs Leben treiben. Er ist Physikstudent, verteidigt gerade erfolgreich seine Doktorarbeit über Quantenphysik. Bis es zur Katastrophe kommt, dem Zufall geschuldet.