Noch als Schauspiel-Student übernahm Jaecki Schwarz 1967 die Hauptrolle in dem Antikriegs-Film "Ich war neunzehn". Die hatte Regisseur Konrad Wolf eigentlich schon an Wolfgang Winkler vergeben. Nachdem er Schwarz zufällig bei Dreharbeiten entdeckt hatte, besetzte Wolf um.

In der Uniform eines Leutnants der Sowjetarmee kommt der neunzehnjährige Gregor Hecker (Jaecki Schwarz, li.) im April 1945 nach Deutschland zurück. Bildrechte: MDR/DREFA

Nun spielte Schwarz den blutjungen deutschen Emigranten Gregor, der in sowjetischer Uniform in den letzten Kriegstagen in seine Heimat zurückkehrt. Heute gilt "Ich war neunzehn" als grandioses Zeitgemälde und DEFA-Klassiker.

Filmszene mit Evelyn Opoczynski und Jaecki Schwarz Bildrechte: Progress Am Beginn seiner Karriere spielt Jaecki Schwarz in einer Komödie, die das Lebensgefühl junger Leute fürs Kino einfangen sollte: "Du und ich und Klein-Paris" (1971). Er mimt den Philosophie-Studenten und Radsportler Thomas, der sein Untermieterzimmer bei Frau Häublein in der Leipziger Menckestraße gegen eine Kammer tauschen muss. Platz machen soll er der Tochter eines Oberpostrats, was ihm Angelika (Evelyn Opoczynski) nicht gerade sympathisch macht. Das hübsche Mädchen wird bald von Verehrern umschwärmt, das Abi gerät ins Hintertreffen. Der Vater beauftragt ausgerechnet Thomas, auf Angelika aufzupassen. Den Auftrag nimmt er sehr ernst! Von Rudi Strahl, einem der besten DDR-Autoren fürs Komödienfach, stammte das Drehbuch. Regisseur Werner W. Wallroth setzte es Ende der 1960er-Jahre, Anfang der 1970er-Jahre in "Klein-Paris" in Szene. Die Stadt bekam nach der Sprengung der Leipziger Universitätskirche 1968 gerade ein neues Zentrum samt "Weisheitszahn" - das Uni-Hochhaus von Henselmann - implantiert, was dem Film besonderes Zeitkolorit verleiht.

Jaecki Schwarz als Detlev in "Ach du meine Liebe" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ein Muttersöhnchen namens Detlev spielt Jaecki Schwarz hingegen in der Komödie "Ach du meine Liebe" aus dem Jahr 1984. Detlev verliert seine Freundin Karin. Kummer und eine alkoholisierte Zufallsbekanntschaft geben den Anstoß, eine Heiratsannonce aufzugeben. Dabei gerät er nun in die Irrungen und Wirrungen von Freund- und Liebschaften.