Auf seiner Reise dringt Kranz tatsächlich in das entsprechende Milieu vor, findet sogar das Mädchen, gründet mit einheimischen Partnern ein Waisenhaus... Zugleich fragt er als Erzähler, was er damit eigentlich verändert hat. Auch seine Rolle als weißer Filmschaffender, dem die Kamera Türen öffnet, thematisiert er. Die moralische Frage "was tun?", die ihn antreibt, markiert das grundsätzliche Dilemma der Dokumentaristen, die etwas dokumentieren, was sie zugleich beeinflussen. Eine Gratwanderung, die zur Reflexion über das Filmemachen einlädt.