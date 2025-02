Eine polnische Pflegerin, allein in Rom, fühlt sich wie im Gefängnis. Ein hipper Moskauer DJ dagegen wie in den 90er-Jahren: im kreativen Chaos. Ungewohnte Bilder zeigen ein Dorf in Amazonien, das sich auf die Ankunft des Virus vorbereitet. Und in der peruanischen Episode filmt sich ein Paar selbst auf der Treppe des Hauses. Eigentlich wollten sie sich gerade trennen. Nun hocken sie mit den Kindern aufeinander. Der Film lädt dazu ein, die eigenen Erfahrungen abzugleichen.