Auch dieser Film erzählt gut gelaunt von einer Subkultur: Amateurbands in der DDR. Sie hießen Yoga, Die Art oder Na und und legten am Feierband so richtig los. Mit dem Lappen von der Einstufungskommission in der Tasche (dem Führerschein für Amateurbands) und selbst gebastelten Verstärkern im Kofferraum, tingelten sie durch die Provinz. So wie im Film "Solo Sunny", an den man auch immer wieder denken muss.