Es ist ein Moment, der alles Bisherige im Leben in Frage stellt: Vor acht Monaten hat das Ehepaar Becca und Howie ihren vierjährigen Sohn durch einen tragischen Autounfall verloren. Seitdem ist in der Ehe der beiden nichts mehr wie es war. Während sich Becca nicht mehr an den Unfall und vor allem nicht an den Schmerz über den Verlust erinnern will, taucht Howie ab in Videoaufnahmen aus glücklichen Tagen und verbarrikadiert sich im Kinderzimmer. Die beiden driften immer weiter auseinander. Becca trifft eines Tages im Park einen jungen Mann, der schwere Schuld auf sich geladen hat: Jason ist eben jener Fahrer, der das Auto steuerte, das Sohn Danny überfahren hat.