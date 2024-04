Die Anreise ist ein wesentlicher Teil der Urlaubsplanung. Dabei steht Zugfahren hoch im Kurs – es ist (meist) entspannt und in jedem Fall die klimafreundliche Alternative. Wie wäre es also in diesem Jahr mit Interrail? Die Doku-Reihe "Mit Interrail durch Europa" wagt den Versuch, drei Länder mit dem Zug zu bereisen. Reporterin Alexandra Kosma macht Halt in Lyon in Frankreich, in der Cinque Terre in Italien sowie in Salzburg in Österreich.