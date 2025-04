Die Serie ist ein Gedankenexperiment der Flucht. Es geht um Menschen in existenzieller Bedrohung, die ihre Heimat verlieren, ihre Habseligkeiten zusammenpacken und fliehen. Und das mitten in Europa. Vinterberg erzählt von Heimat, dem Aufbruch ins Ungewisse, von einer Familie, die sich entscheiden muss. Dabei hat der dänische Regisseur vor der Kulisse der gesellschaftlichen Apokalypse vor allem ein Interesse an den Familienstrukturen. Er erzählt von Abschied, Sehnsucht, Hoffnung und Neuanfang.



"Families Like Ours" ist eine Liebeserklärung an sein Land und die Widerstandsfähigkeit der Menschen. Obwohl Dänemark für Hygge steht, für Gemütlichkeit und glückliche Menschen, ist es eines der europäischen Länder mit der rigorosesten Flüchtlingspolitik. Vinterberg hält der Gesellschaft den Spiegel vor, denn die staatenlosen Dänen werden in der europäischen Fremde alles andere als herzlich aufgenommen – und das, obwohl sie doch eben noch dazugehört hatten. Es ist eine beeindruckende Serie, in der die Flüchtlingskrise auf einmal einen selbst betrifft und zeigt, dass der Klimawandel alle angeht.