Die Doku-Serie "Capital B" beginnt im November 1989: Die Mauer fällt und in Berlin beginnt ein Kampf um die Zukunft einer Stadt, die in den frühen 90er Jahren mehr denn je ein Gefühl unendlicher Freiheiten vermittelt. Aber: Wem gehören all diese neu entstandenen Räume und Möglichkeiten?



In fünf Teilen gräbt sich "Capital B" durch die jüngere Geschichte unserer Hauptstadt, springt zwischen Aufbruchsstimmung und kühnen Ideen finanzgetriebener Investoren, zwischen dem 90er-Jahre-Gefühl von "Alles ist möglich" mit endlosen Parties in Abbruchhäusern und Gentrifizierung mit heute unbezahlbaren Mieten. Was ist von Berlins Ex-OB Klaus Wowereits Motto "arm aber sexy" noch übrig? Wer verdiente am Ausverkauf unserer Hauptstadt? Und wie wurde Berlin nach dem Fall der Mauer zu dem, was es heute ist? "Capital B" wird für so einige Aha-Momente sorgen – unbedingt ansehen!