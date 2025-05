Es ist ein Ort, der nach einem Paradies klingt. Ein Ort, an dem man die Hektik der Stadt hinter sich lassen kann, an dem nicht zählt, wer man war, sondern nur, wer man werden will. Ein Ort für Founder*innen, Artists und Creator*innen, die hier die perfekte Fusion aus modernem Arbeiten und purer Erholung finden. Ein Rückzugsort für von Stress geplagte Großstädter, Möchtegern-Hipster, Aussteiger. Ein Ort, den der ehemalige Spieleentwickler Micha bauen möchte. In Klein Schappleben in Sachsen-Anhalt, seinem Heimatdorf, dem er einst den Rücken gekehrt hat, um in der großen weiten Welt Karriere zu machen. Und jetzt, nach erfolgreicher Firmenpleite und dem Tod seiner Eltern das Familienhotel generalüberholt werden soll.