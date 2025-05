Wenn es einen Schauspielstar der Stunde gibt, dann ist das der Ire Paul Mescal. Das erste Mal die Aufmerksamkeit aller zog er mit der fulminanten Serie "Normal People" auf sich, spätestens seit "Gladiator" kennen die Zuschauenden nicht nur sein Gesicht, sondern auch seinen durchtrainierten Körper. Viele wissen aber gar nicht, dass Mescal sogar schonmal für einen Oscar nominiert war. Als bester Hauptdarsteller, vor zwei Jahren, das ging aber durch die starke Konkurrenz unter. Dabei ist "Aftersun" eine echte Perle, das Regiedebüt der britischen Filmemacherin Charlotte Wells, das so gar nicht vermuten lässt, dass es ihre erste Arbeit als Regisseurin ist. Wells erzählt auf zwei Zeitlinien von einer Vater-Tochter-Beziehung. Die Hauptgeschichte spielt im Urlaub, in einem Urlaubsressort in der Türkei. Calum hat kurz vor seinem 31. Geburtstag alles Geld zusammengekratzt, das er finden konnte, um seiner elfjährigen Tochter Sophie einen ganz besonderen Urlaub zu schenken.

Ihr Alltag in der Sonne ist geprägt von Ritualen. Das Toben im Pool, das gegenseitige Eincremen mit Sonnen, das Genießen des Müßiggangs zwischen Karaoke singen und Billardspiel. Immer wieder zeigt Wells die gleichen Motive. Drachenflieger am Himmel, nackte Gliedmaßen von Touristen am Pool, sprudelnde Getränke an der Bar – das alles unterlegt mit einem blechernen 90er-Jahre Soundtrack. Die zweite Zeitebene ist die Erinnerung von Sophie mit 30 an eben jenen Urlaub mit ihrem Vater. Ein Urlaub, der ein Umbruch in ihrer Beziehung werden sollte. Paul Mescal spielt das nicht nur, er taucht vollkommen ein in seine Rolle als Vater zwischen den Stühlen, der seine eigenen Emotionen zulassen muss, um die seiner Tochter auffangen zu können. "Aftersun" ist Coming of Age Drama und Familienstudie zugleich, ein rauschhafter Film über die Macht der Erinnerungen und das Ende einer nicht immer unbeschwerten Kindheit– mit einer emotionalen Wucht, die einen beim Zuschauen aufs Sofa drückt.