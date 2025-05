Ein geheimnisvolles Paket, geliefert vom Postboten Klaas Heufer-Umlauf an Tobi Krell – besser bekannt als Checker Tobi – wird zum Ausgangspunkt für eine Schatzsuche rund um die Welt: auf der Suche nach dem größten Schatz der Erde. Wenn es einen Star für wissbegierige Kinder gibt, dann ist das ganz klar Tobias Krell alias Checker Tobi. Egal ob im Fernsehen, im Radio, Podcast oder Kino – er ist das Gesicht des deutschen Kinderfernsehens. Nach der Maus und dem Elefanten natürlich. Seit über zehn Jahren erklärt er kleinen und großen Zuschauer*innen die Welt: immer auf Augenhöhe, immer sympathisch. In seinem ersten Kinofilm ging es um das Element Wasser, in seinem zweiten – "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" – um die Luft. Oder, wie es im Film heißt: den größten Schatz der Erde, den Tobi gemeinsam mit seiner Schulfreundin Marina finden muss. Umweltverschmutzung, die Abholzung des Regenwalds, das Leben von Kindern in anderen Ländern – große Themen, verständlich erklärt.

Der Film ist als spannende Schatzsuche inszeniert und führt Tobi einmal um den Globus: in die größte Höhle der Welt, die Son Doong in Vietnam, nach Ulan Bator in der Mongolei oder in den brasilianischen Regenwald. Kein Weg ist ihm zu weit, keine Höhle zu tief, kein Turm zu hoch – seine Neugier und Abenteuerlust sind in jeder Szene spürbar. Zwar ist der Film im Kern ein Dokumentarfilm, doch er verbindet die Weltreise mit inszenierten Szenen: mal erklärt Tobi kindgerecht den Alltag in fernen Ländern, mal schlüpft er in die Rolle des Schauspielers und stellt Checkerin Marina vor. Doch egal in welcher Rolle – seine Begeisterung ist immer ansteckend, seine Art immmer authentisch.