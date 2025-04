Mit einem Klick direkt zu den besten Filmen in der Mediathek – unsere Tipps können Sie auch regelmäßig in Ihr Postfach bekommen: Hier anmelden und diesen Artikel kostenfrei als Newsletter erhalten.

Einmal im Leben ein anderer Mensch sein – das ist die Prämisse in "Aus meiner Haut". Auf einer abgelegenen Insel lebt eine Art Sektenführer, der seinen Gästen paarweise einen Körpertausch für zwei Wochen ermöglicht. Mit dabei bei diesem ungewöhnlichen Experiment: das Paar Leyla und Tristan – sie ist schon lange depressiv, er ruhig, still. Und der prollige Mo und seine Frau Fabienne. "Aus meiner Haut" stellt eine radikale Frage: Was passiert mit der Persönlichkeit eines Menschen in einem fremden Körper? Was passiert, wenn man die Welt plötzlich mit den Augen eines anderen sieht?