Am Sonntag liest Grit Lemke aus ihrem Buch "Kinder von Hoy – Freiheit, Glück und Terror". In ihrem dokumentarischen Roman kehrt die Regisseurin und Autorin an den Ort ihrer Kindheit zurück. Lemke kam in den 60er- und 70er-Jahren mit ihren Eltern nach Hoyerswerda. Nach der Wende erlebte sie den Niedergang der einstigen DDR-Musterstadt.



Zwischen dem 17. und 23. September 1991 gab es in dem Ort massive rassistische Ausschreitungen. Lemke untersucht in ihrem Buch, woher der Rassismus kommt und warum Rechte ungehindert gegen die jahrelang in der Stadt lebenden Ausländer agieren konnten.

Die Autorin und Regisseurin Grit Lemke ("Gundermann-Revier") Bildrechte: MDR/Joachim Blobel