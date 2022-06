Am Samstag wird der Dokumentarfilm "Bettina" von Lutz Pehnert gezeigt. Er porträtiert darin die Liedermacherin Bettina Wegner, die 1947 in Westberlin geboren wurde, in Ostberlin aufwuchs und mit 36 Jahren ausgebürgert wurde. Zu sehen sei damit ein Stück Zeitgeschichte und zugleich die große Geschichte eines selbstbestimmten Lebens, so die Veranstalter. "A propos X" betrachtet am Sonnabend die X. Kunstausstellung der DDR 1988 in Dresden am Beispiel dreier Künstler. Zu ihnen gehörte der Maler Norbert Wagenbrett, der eine seiner letzten Ausstellungen in der Willi-Sitte-Galerie in Merseburg hatte und zum Filmgespräch erwartet wird. Eine Retrospektive aus Sicht von zwei DDR-Generaldirektoren und einer Juristin bietet der Dokfilm "Es war da eine Zeit. Erinnerungen an die DDR" (2020).