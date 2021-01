Es geht blutig und mysteriös zu in dem Krimi von Regisseurin Hannah Dörr. Hunnische Reiter sollen eingefallen sein in Anröchte, wahllos wurden Menschen geköpft. Der gebürtige Weimarer Hendrik Arnst spielt einen der beiden Kommissare, die in dem Fall ermitteln und dabei immer tiefer in den Kleinstadt-Sumpf eindringen.



Arnst, Jahrgang 1950, studierte an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin, war von 1993 bis 2012 an der Berliner Volksbühne engagiert. Er spielte in TV-Krimis wie "Tatort" oder "Polizeiruf 110", war aber auch auf der großen Leinwand zu sehen, etwa in "Enemy at the Gates" von Jean-Jacques Annaud oder in "The Cat's Meow" von Peter Bogdanovich. Heute lebt er in Berlin. Der gebürtige Weimarer Hendrik Arnst als Kommissar (r.) Bildrechte: Filmfestival Max Ophüls Preis / Hannah Dörr

Ihr Langfilmdebüt realisierte Regisseurin Eline Gehring mit Kamerafrau Francy Fabritz, die aus Dresden stammt. Gehring und Fabritz, Jahrgang 1985, arbeiteten gemeinsam mit Sara Fazilat am Drehbuch. Fazilat spielt auch die Hauptrolle, die selbstbewusste Deutsch-Perserin Nico. Die ist eine Frohnatur, liebt ihren Job als Altenpflegerin und ist bei allen beliebt. Ein rassistischer Überfall reißt sie aus ihrem unbeschwerten Alltag. Sie fragt sich, ob sie wirklich "dazu gehört" und sieht Alltagsrassismus und Fremdenfeindlichkeit neu. Um nie mehr Opfer zu sein, nimmt sie Karate-Training. Doch der Kampfsport kanalisiert nicht nur ihre Wut, sondern verändert sie selbst.



Fabritz verbrachte die ersten Jahre ihres Lebens in Moskau. Sie studierte Kulturwissenschaften in Hildesheim und Kamera an der DFFB – Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin. Als Regisseurin realisierte sie zuletzt die Kurzfilme "Etage X" (2016) und "Revolvo" (2019), die beide Deutschlandpremiere bei den Internationalen Hofer Filmtagen feierten und für die Cannes-Präsentation Short Tiger Next Generation von German Films ausgewählt wurden.

Die Hallenserin Laura Reichwald reist ins "Weihnachtsland". Ob das Erbe, zu dem auch der Uran-Bergbau gehörte, höchste Ehre oder das größte Unglück bedeutet, darüber streitet man im Dorf Pöhla. Ungeachtet der Folgen leben auch 30 Jahre nach der Wende die Bräuche im Erzgebirge fort. Um das Erbe zu pflegen, vor allem aber um Touristen anzulocken. Besonders im Advent vereint sich Tradition mit wirtschaftlichem Interesse. Inzwischen wurde die Montanregion zum Weltkulturerbe erklärt – und auch eine neue Pilotanlage zum Abbau von Zinn und Wolfram in Betrieb genommen. Reichwald zeichnet "das Psychogramm einer Region, die um ihre Identität ringt". Advent über und unter Tage Bildrechte: Filmfestival Max Ophüls Preis/Janine Pätzold

Reichwald, Jahrgang 1988, studierte Medientechnik sowie Bildende Kunst mit der Spezialisierung Film und digitales Kino an der Hochschule für bildende Künste Hamburg bei Wim Wenders und Pepe Danquart. 2017 begann sie ein Regiestudium mit Schwerpunkt Dokumentarfilm an der Filmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf".

Im Ostseebad Göhren auf Rügen gibt es Streit über die Zukunft des beliebten Urlaubsortes. Ein Großinvestor aus Nordrhein-Westfalen hat dort seit der Wende so viele Hotels und Ferienhäuser gebaut wie kein anderer, unterstützt von vier Männern, die den Gemeinderat dominieren. Gegen ein neues Bauvorhaben im Naturschutzgebiet regt sich Widerstand. Aber wie die Mehrheit im Gemeinderat erringen? Der sehr persönliche Film von Christoph Eder erzählt vom Wesen der Demokratie "zwischen weißer Bäderarchitektur und sanftem Meeresrauschen". Nirgendwo sei sie so konkret wie in der Lokalpolitik, betont der Regisseur. Urlauber in Göhren Bildrechte: Filmfestival Max Ophüls Preis / ostlicht filmproduktion

Zwei Jahre lang hat Eder seine Protagonisten für sein Langfilmdebüt begleutet. Eder, 1987 in Göhren geboren, studierte Medienkunst an der Bauhaus-Universität Weimar und Regie an der Filmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf". Er wohnt in Weimar und Berlin. Zusammen mit vier Filmemachern gründete er 2013 das KAMMER11 Filmkollektiv. Regie führte er bei dem mit dem Grimme-Preis 2019 ausgezeichnete Satire-Format "Bohemian Browser Ballett" (ARD/ZDF). Zuletzt realisierte er für das digitale Filmfestival von MDR Kultur, "Corona Creative", den Dokflm "Die Isolation der Oma Lilo" als eine dokumentarische Kontaktaufnahme mit einer 91-jährigen Bewohnerin eines Pflegeheimes in Zeiten von Corona, gemeinsam mit Filmemacher Patrick Richter. Seine Kurzfilme, etwa "Imbiss", liefen auf nationalen und internationalen Festivals und wurden mehrfach ausgezeichnet.

Nach dem Abi-Ball dem Leben in der Provinz entkommen, das will Luka in Julian Pawelziks Film. Doch der Abend, an dem sie ihren Freundinnen von ihrem Plan erzählt, gerät außer Kontrolle sowie die Freundschaft an ihre Grenzen kommt. In "Postkids" spielt Lou Strenger die Rolle der Isabel. Strenger, 1992 in Ludwigsburg geboren, studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig. Danach gehörte sie bis 2019 zum Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses. 2018 wurde Lou Strenger mit dem Publikumspreis "Gustaf" ausgezeichnet. Als junge Weigel wirkte sie in Heinrich Breloers Film "Brecht – Eine Vorstellung" mit, neben Tom Schilling als Brecht. Auf der Berlinale 2019 war Premiere. "Postkids" über einen Abi-Ball, der eigentlich der Anfang von etwas Großem sein soll. Bildrechte: Filmfestival Max Ophüls Preis / Julian Pawelzik

Ein Paar ist mit dem Auto auf dem Weg durch die Nacht. Mitten im Wald kommt es erst zum Streit ... Nina Gummich spielt an der Seite von Anton von Lucke. Gummich, 1991 in Leipzig geboren, studierte von 2011 bis 2015 Schauspiel an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater. Von 2015 bis 2018 war sie engagiert am Hans Otto Theater Potsdam. Ihren Vertrag verlängerte sie nicht, um für Film und Fernsehen zu arbeiten. Sie wirkte mit in Produktionen wie "Lotte am Bauhaus", " Unterleuten – Das zerrissene Dorf", in "Babylon Berlin" und der aktuellen Staffel von "Charité" als junge Ärztin Ella Wendt. Nina Gummich in einer Paargeschichte Bildrechte: Filmfestival Max Ophüls Preis / Kanufilm