Claas Danielsen, der Geschäftsführer der MDM, betont im Gespräch mit MDR KULTUR, dass in den drei Ländern keine gänzlich neue Medienlandschaft entstehen soll, sondern schon in den letzten 20 Jahren eine sehr kreative und lebendige Struktur gewachsen sei. Diese Strukturen sollen gestärkt werden.

Hier gelte es gegenzusteuern. Laut Danielsen könne man auf die guten Erfahrungen durch Unterstützungen aufbauen, die in anderen deutschen Regionen gemacht wurden. Die angedachte Gründerinitiative soll jungen Firmen, Inhaber und Teams eine finanzielle Unterstützung für Betriebskosten zukommen lassen. Danielsen möchte auch, dass sie darüber hinaus "von Mentoren und erfahrenen Kollegen aus der Branche begleitet werden, um einen guten Aufschlag zu machen." Das soll helfen, das erste Jahr erfolgreich zu bewältigen und eine gute Strategie für die Zukunft zu entwickeln, so Danielsen.

Wir wollen jungen Talenten, die von den Hochschulen kommen, die in diesem Bereich gearbeitet haben und sich selbstständig machen wollen und Produktionsfirmen gründen wollen. Denen wollen wir eine Hilfestellung bieten, damit sie einen Anreiz haben, hier zu bleiben und ihre neuen Ideen in eigenen Firmen voranzubringen.

Danielsen kritisiert, dass der Beitrag für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk nicht zum Jahresanfang erhöht worden ist. Diese Sender seien zentrale Partner für regionale Produktionsfirmen und Kreative. Im Bereich Filmproduktionen drohe ein wirklicher Flurschaden, auch in Mitteldeutschland. "Ob das in Sachsen-Anhalt so präsent war, weiß ich nicht. Man kann nur hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht da den Weg ebnet." Denn privaten Sender würden nur sehr wenig investieren, gerade in schwierigere Filme, erklärt Danielsen.