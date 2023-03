Der Geschäftsführer der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), Claas Danielsen, gibt sein Amt vorzeitig ab. Wie die Institution am Donnerstag in Leipzig mitteilte, verlässt Danielsen den Posten auf eigenen Wunsch zum 30. November 2023. Den Angaben zufolge läuft sein Vertrag eigentlich noch bis 2026. Danielsen leitet die Mitteldeutsche Medienförderung seit 2016. Als Gründe für den Rückzug gab er laut der Mitteilung seine persönliche und familiäre Situation an. Er könne die umfangreichen und fordernden Aufgaben absehbar nicht weiter in der Form erfüllen, die er als notwendig erachte. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen. Danielsens Nachfolge ist noch nicht geklärt. Die Stelle wurde ausgeschrieben.