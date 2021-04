In dem Film ist die preisgekrönte Schauspielerin nicht nur Sprecherin. Für "Moby Dick. Die Wahl der Kwal" zeigt Harfouch eine neue künstlerische Seite von sich: Sie schuf die fragilen Figuren, die als Darsteller fungieren, aus weißem Pergament-Papier. Sie habe immer Phasen, so Harfouch, in denen sie mit weißem Papier arbeite und Figuren schneide, die meist zweidimensional seien. Sie schneide sie eigentlich nur für sich selbst. "Und hier war ich in so in einer Phase. Diesmal hatte ich auf einmal Pergamentpapier als Material und eben meine Scheren. Und da habe ich auf einmal so ein paar dreidimensionale Figuren gebaut."