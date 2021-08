Bis 1987 befand sind in der Leipziger Südvorstadt die Zentrale Hinrichtungsstätte der DDR. In einer Hausmeisterwohnung im Erdgeschoss des heutigen Amtsgerichts wurden insgesamt 64 Menschen hingerichtet. Am 26. Juni 1981 wurde hier der Stasi-Offizier Werner Siegfried Teske wegen Spionage und versuchter Fahnenflucht als letzter Mensch in der DDR zum Tode verurteilt und erschossen.