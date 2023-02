Das ist natürlich die interessanteste Frage hinter allen. Sie ist sowohl als auch. Das Problem ist, in Oberhof kommen zwei Fraktionen sehr ungünstig zusammen: Es gibt zum einen natürlich den Willen des Freistaates, den Ort wirtschaftlich zu entwickeln, aber der Freistaat verlässt sich, wie der Ort selber auch, seit Jahr und Tag sehr stark auf den Leistungssport und die sportliche Infrastruktur. Das kann man machen, aber von zwei Olympiasiegern erholt sich der Ort touristisch nicht. Ich sage immer etwas böse: Jede Endmoräne in Mecklenburg-Vorpommern verfügt über eine Sommerrodelbahn. So etwas gibt es bis heute für Familien, die in Oberhof Urlaub machen wollen, nicht. Und das hat Gründe. Die liegen darin, dass der Ort selber ein eigenes Konzept jenseits der sportlichen Infrastruktur für meine Begriffe bis dato nicht wirklich entwickelt hat und auch da keine Vermarktungsstrategie entwickelt hat. Es gab Bemühungen vom Freistaat vor Jahren, genau das auch normal mit zu übernehmen oder das auch an zu schieben. Aber das ist dann tatsächlich im Sande verlaufen [...] Und die vielen Millionen! Also, ich habe mal gehört, dass seit 1990 750 Millionen Euro nach Oberhof geflossen sein sollen – das kann keiner mehr so genau nachprüfen, weil da natürlich alle möglichen Förderprogramme damit zusammenhängen – aber natürlich zu großen Teilen einfach in die sportliche Infrastruktur und wenig in die touristische Infrastruktur. Wenn man so will, ist das natürlich ein Fluch, weil letzten Endes das viele Geld, das in Oberhof investiert worden ist, in eine gute touristische Infrastruktur eben gerade nicht geflossen ist.