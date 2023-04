Der Film lädt ein zu Gedankenspielen

Auch Flake – Keyboarder der Band Rammstein – hat persönliche Erinnerungen an die Stones: "Als Kind waren das meine absoluten Idole. In der Zeit will man auch Musiker gewesen sein, sag ich jetzt mal, weil die standen ja Schlange vor den Hotelzimmern. Wir standen im Osten Schlange, wenn es irgendwie Ketchup gab und die standen Schlange für Sex. Das muss man sich mal vorstellen."

Was bedeutet Herkunft? Auch das fragt der Film, denn je länger Olaf seine Ahnenforschung betreibt, desto mehr gefällt er sich in seiner neuen Rolle als Sohn einer Rocklegende. "Diese Frage 'was wäre wenn?', das ist ein reizvolles Spiel", findet die Regisseurin des Films, Heike Fink. "Und das andere ist die Frage, das hat glaube ich jeder schon mal als Kind durchgespielt: Was wäre, wenn meine Eltern Könige wären oder Königinnen, oder ich wäre verwechselt worden und jemand ganz anderes und hätte ein ganz anderes Leben – das ist etwas, wo sich jeder wiederfinden kann. Zumindest hoffe ich, dass sich da jeder wiederfindet."

Auch Rammstein-Keyboarder Flake Lorenz ist in "Olaf Jagger" zu sehen. Bildrechte: dpa

"Olaf Jagger" ist ein amüsantes Verwirrspiel

Diese Mockumentary ist ein amüsantes Verwirrspiel, das lustvoll die Frage durchdekliniert – was wäre wenn? Olaf Schubert hat sichtlich Spaß an der Neuerforschung seiner Biografie und an den Ausflügen in die DDR Zeit- und Rockgeschichte. Was wahr und was erfunden ist an dieser Geschichte, wird nicht immer deutlich. Aber das macht auch nichts.

"Es gibt da erste Erkenntnisse", sagt Schubert, "aber da ist im juristischen Sektor noch nichts besiegelt und beschlossen. Es gab da diese Begegnung und eine ganz lose, luzide, virulente Kontaktkonstellation. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass der Mick in seinen Personalausweis reingeschrieben hat: Der Olaf ist jetzt hier der neue Jason."