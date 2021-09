Der deutsche Bewerber für das Rennen um den Auslands-Oscar steht fest: die Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" mit Maren Eggert und Dan Stevens wurde für die Kategorie des besten internationalen Spielfilms ausgewählt. Dies teilte German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, am Mittwoch in München mit. Das Drehbuch schrieben Maria Schrader und Jan Schomburg frei nach Motiven der gleichnamigen Kurzgeschichte der Thüringer Schriftstellerin Emma Braslavsky.

Die 1971 in Erfurt geborene Emma Braslavsky feierte im Jahr 2007 ihr Debüt mit ihrem mehrfach ausgezeichnetem Roman "Aus dem Sinn". Heute lebt die Schriftstellerin und Kuratorin in Berlin und schreibt dort aktuell an ihrem neuen Buch mit dem Titel "Erdling", das 2022 erscheinen soll. Für das Romanprojekt hat sie im Juli das mit 12.000 Euro dotierte Thüringer Literaturstipendium "Harald Gerlach" erhalten.