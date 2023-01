Die Science-Fiction-Abenteuerkomödie "Everything Everywhere All at Once" ist mit elf Nominierungen der diesjährige Oscar-Favorit. Das Werk von Dan Kwan und Daniel Scheinert geht unter anderem in den Kategorien bester Film, beste Regie und beste Hauptdarstellerin ins Rennen. Die 95. Oscars werden am 12. März in Hollywood verliehen.