Die Produktion " Kollektiv – Korruption tötet ", an der auch der MDR beteiligt war, ist für den diesjährigen Oscar in den Kategorien "Beste Dokumentation" und "Bester fremdsprachiger Film" nominiert worden. Das teilte die Academy am Montag mit. Bereits im Februar wurde bekannt , dass die Dokumentation in der engeren Auswahl war.

Der Filmpreis wird jährlich von Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences vergeben, in der sich US-amerikanische Filmschaffende organisieren. Als beste Dokumentationen sind außerdem unter anderem "Time", "Crip Camp" und "The Mole Agent", als bester fremdsprachiger Film "Better Days" aus Hong Kong, "Quo vadis, Aida?" aus Bosnien-Herzegowina und "The Man Who Sold His Skin" aus Tunesien nominiert. Die Preisträger sollen am 25. April bekannt gegeben und geehrt werden.