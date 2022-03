Hollywood Oscar für "Coda" und Ohrfeige für Chris Rock

Favorit "Power of Dog" gewinnt Preis für beste Regie

Jessica Chastain mit ihrem Oscar als beste Hauptdarstellerin Bildrechte: dpa Als bester Hauptdarsteller wurde Will Smith für seine Rolle als Vater der Tennisspielerinnen Venus und Serena Williams in "King Richard" mit dem Oscar ausgezeichnet. Die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin bekam Jessica Chastain für ihre Darstellung einer Fernseh-Predigerin in "The Eyes Of Tammy Faye".

Ariana DeBose, Preisträgerin in der Kategorie 'Beste Nebendarstellerin Bildrechte: dpa Den Preis für die beste Regie gewann mit der Neuseeländerin Jane Campion zum dritten Mal eine Frau. Sie überzeugte die Jury mit ihrem Film "The Power of the Dog", der eigentlich auch als bester Film favorisiert war. Als beste Nebendarstellerin wurde Ariana DeBose für ihre Rolle der Anita in "West Side Story" von Steven Spielberg ausgezeichnet.

Zwei Oscars für Deutsche

Der deutsche Spezialeffektkünstler Gerd Nefzer erhielt einen Oscar für seine visuellen Effekte im Science-Fiction-Film "Dune". Der in Deutschland geborene Film-Komponist Hans Zimmer wurde für seine Musik in dem Film geehrt.

Brian Connor (l-r), Paul Lambert, Gerd Nefzer und Tristan Myles mit ihren Oscars für visuelle Effekte in "Dune" Bildrechte: dpa Für beide war es bereits der zweite Oscar: Nefzer hatte die Goldstatue schon vor vier Jahren für seine visuellen Effekte im Science-Fiction-Film "Blade Runner 2049" geholt, Zimmer 1995 für seine Musik zum Disney-Film "Der König der Löwen". Bester animierter Spielfilm wurde dieses Jahr Disney's "Encanto".



Will Smith sorgt mit Ohrfeige gegen Chris Rock für Fast-Eklat

Für den Aufreger des Abends sorgte aber Schauspieler Will Smith. Der stürmte auf die Bühne des Dolby Theatre in Hollywood und verpasste Komiker Chris Rock eine Ohrfeige, weil dieser einen Witz über seine Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht hatte. Außerdem schrie er Rock an: "Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund." Die Organisatoren der Gala schalteten sogar kurzzeitig die Tonübertragung ab.

Will Smith verpasst Moderator Chris Rock eine Ohrfeige auf der Bühne. Bildrechte: dpa Rock hatte sich über die unter Haarausfall leidende Jada Pinkett Smith lustig gemacht. Der Comedian und Schauspieler verglich die 50-Jährige mit der Schauspieler Demi Moore in dem Streifen "Die Akte Jane" von 1997, in der sie eine Soldatin mit kahlgeschorenem Kopf verkörperte. Rock sagte an die Adresse von Smiths glatzköpfiger Ehefrau: "Ich freue mich auf 'Die Akte Jane 2'."



Als Smith dann als bester Hauptdarsteller geehrt wurde, kamen ihm bei seiner Dankesrede die Tränen. Zu seiner Rolle als Vater der Williams-Tennisstars und seinem Ausraster sagte er: "Richard Williams war ein wilder Verteidiger seiner Familie." Smith entschuldigte sich bei der Oscar-Akademie und den anderen Oscar-Nominierten – nicht jedoch bei Chris Rock.