Da gibt es schlechtere Beispiele, da gibt es bessere Beispiele, Filme, die erfolgreich waren und die bestimmte Bilder geprägt haben. Denken wir an Wolfgang Becker und "Good Bye, Lenin!" zurück. Ein Film, der ja sowohl im Osten als auch im Westen Deutschlands durchaus erfolgreich gewesen ist, aber auch dann so um die 2000er-Jahre herum liegt. An Leander Haußmann kann man sich erinnern mit "Sonnenallee", ein ostdeutsch sozialisierter Regisseur, der einen großen Erfolg gefeiert hat. Und es sind meinen Augen vor allem Prägungen gewesen, die sich auch in der DDR-Erinnerungskultur in diesen Jahren widerspiegeln.

Seit dem Erfolg desFilms von Florian Henckel von Donnersmarck ["Das Leben der Anderen", Anm. d. Red.] hat es interessanterweise kaum noch Filme gegeben über die DDR-Vergangenheit, in denen die Stasi nicht vorkommt. Andreas Kötzing, Filmhistoriker

Wir hatten da schon eine sehr starke Fokussierung, natürlich auf die Aufarbeitung der Diktatur, auf Fluchtgeschichten, sehr viel Mauerbau und Mauerfall, große Familiendramen vor dem Hintergrund der deutschen Teilung, das waren lange Zeit die Themen, die dort dominiert haben, vor allem natürlich immer wieder Stasi-Geschichten. Da hat "Das Leben der Anderen" 2006 einen ganz großen Marker gesetzt. Seit dem Erfolg des Films von Florian Henckel von Donnersmarck hat es interessanterweise kaum noch Filme gegeben über die DDR-Vergangenheit, in denen die Stasi nicht vorkommt.



Also da gab es schon eine sehr, sehr lange Prägung, und wir haben allerdings schon seit einigen Jahren würde ich sagen, so ein bisschen Versuche, diesen Diskurs aufzubrechen, zum Teil ja auch erfolgreich aufzubrechen. Filmemacher wie Andreas Dresen zum Beispiel mit "Gundermann", der 2018 Jahre richtiggehend auch in verschiedenen Interviews gesagt hat, es muss jetzt mal darum gehen, dass wir uns unsere Biografien wieder zurückerobern.



Aber auch andere Regisseure in jüngerer Vergangenheit, die noch eigene Erfahrungen aus der DDR mit in ihrer Firma eingebracht haben wie Andreas Kleinert zum Beispiel, bei "Lieber Thomas", ein toller Film aus dem letzten Jahr oder Bernd Böhlich, mit "Und der Zukunft zugewandt", auch von 2018.



Also, es gab da in jüngerer Zeit durchaus Versuche, gegen diesen westlichen Blick so ein bisschen anzuarbeiten und Geschichten zu erzählen, die vielleicht dann tatsächlich ein bisschen differenzierter sind als das, was an Bildern vorher über die DDR vermittelt wurde im Film.

MDR KULTUR: Ich bin ja noch nicht so richtig überzeugt bei dem, was sie sagen, gegen diesen westlichen Blick anzuarbeiten bei sie, da diese These von der westlichen Dominanz sehr deutlich auch reformulieren. Wenn wir nämlich zwei Filme anschauen, wie zum Beispiel "Good Bye, Lenin!" von Wolfgang Becker und wenn sie den dann mit "Das Leben der Anderen" von Florian Henckel von Donnersmarck vergleichen, können Sie da überhaupt eine gemeinsame westdeutsche Perspektive auf den Osten erkennen?