Während ihre Tochter in den Kinobetrieb hineingewachsen ist, war es bei der Mutter eher Zufall. Geboren und aufgewachsen in Leipzig wirkte sie vor der Wende im Jazzclub mit, verschickte Mitgliedsausweise und betreute die Musiker. So kam es zur schicksalhaften Begegnung mit Stefan Paul vom Filmverleih Arsenal, der in den 70er und 80er Jahren Musikfilme vertrieb. "Noch vor der Wende hatte der Jazzclub dann einige davon gezeigt", erinnert sich Klemann. "Stefan Paul hatte so eine Art Diplomatenpass, weil er auch Geschäfte mit dem DEFA Außenhandel gemacht und hier auch Filme auf der Dokwoche präsentiert hat. Und dann gab es immer so auf Zuruf nachts im Capitol, früh um zwei Uhr, Filmvorführungen. Den hatte Stefan Pauk einfach im Kofferraum mit hergebracht."