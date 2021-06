Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, dann und wann braucht er eine Idee vom Leben, sagt Peter Sodann. Der Schauspieler, Theaterprinzipal und Büchermensch feiert am Dienstag seinen 85. Geburtstag und hatte Zeit seines Lebens daran keinen Mangel. Auch an Überzeugungen fehlt es ihm nicht. Eine lautet, dass Bücher nicht auf den Müll gehören. 1989 begann Sodann, alles zu sammeln, was in der DDR gedruckt wurde. Es war die Zeit, als Büchereien ihre DDR-Bestände wie Altpapier entsorgten. Auf drei Millionen Bände wuchs seine DDR-Bibliothek über die Jahrzehnte an.

In Staucha bei Riesa lebt Peter Sodann heute. Bildrechte: Lebensläufe / MDR FERNSEHEN So verkaufte Sodann sein Wohnhaus in Halle und zog nach Staucha, ein kleines Dorf bei Riesa in Sachsen. Im ausgebauten Kuhstall des ehemaligen Ritterguts, den die Gemeinde seinem Verein 2011 zur Verfügung stellte, stehen sie nun ordentlich katalogisiert all die Bände: "historisches Kulturgut", sagt Sodann.

Der Bücherbewahrer Peter Sodann

Drei Millionen Bände vereint die DDR-Bibliothek bereits. Bildrechte: Lebensläufe / MDR FERNSEHEN Es kämen viele Menschen, die sich bei ihm bedankten, dass er gegen das Vergessen anarbeite, erzählt er. Andere hielten ihn für blöd, auch das weiß er. Immerhin bis nach China scheint sich rumgesprochen zu haben, dass es seine Bibliothek gibt, eine Anfrage zu Goethe und Karl Marx hat ihn einmal aus Fernost erreicht, weiß Sodann zu berichten. So trotzt seine Bibliothek, in der Honecker neben Gorbatschow steht, mehr als 30 Jahre nach Wende und Einheit der Auffassung, dass sich Geschichte einfach so erledigen ließe.

Ich wusste nicht, wie schnell Menschen ihre Vergangenheit vergessen. Aber ich kannte den Ausspruch: Das Vergessen ist die Mutter der Verwahrlosung. Peter Sodann Lebensläufe

Um andernorts im Osten solche Sammlungen aufzubauen, wird schließlich sogar eine Genossenschaft gegründet. Die Peter-Sodann-Bibliothek in Staucha Bildrechte: Lebensläufe / MDR FERNSEHEN

Der Leipziger "Tatort"-Ermittler als Stimme des Ostens

Hauptkommissar Ehrlicher mit seinem Kollegen Kain, gespielt von Bernd Michael Lade. Bildrechte: MDR/Spitz Peter Sodann hat sich für seine Überzeugungen manches Mal fast aufgerieben. Nach der Wende spielt er den grummelnden "Tatort"-Kommissar Bruno Ehrlicher, der zwischen 1992 und 2007 erst in Dresden und dann in Leipzig ermittelt. Er gibt den Mann mit Vergangenheit, Ehrlicher alias Sodann gilt bald als Stimme des Ostens und avanciert zur gesamtdeutschen Sehenswürdigkeit. Sodann wird Ehrenkommissar in Sachsen und Sachsen-Anhalt, bekommt schließlich sogar das Bundesverdienstkreuz und meint dennoch rückblickend:

Man sagte über Ehrlicher oft: 'Sie sind die Stimme des Ostens.' Aber das ist schwer erkämpft, muss ich sagen. Peter Sodann Lebensläufe

Geprägt: Kriegskind und Arbeiter-Student

Wie vieles in seinem Leben: In Meißen wird Peter Sodann am 1. Juni 1936 geboren. Seine Mutter ist Landarbeiterin, sein Vater Stanzer und Kommunist. Erst 1944 wird Willi Sodann im Alter von 44 Jahren zur Wehrmacht eingezogen, er fällt noch im selben Jahr an der Ostfront. Ein Verlust, der ihn bis heute präge, sagt Peter Sodann, der nun doppelt so alt wird wie sein Vater:

Ich habe immer davon geträumt, dass mein Vater mich an die Hand nimmt und sagt: 'Komm, wir gehen jetzt mal in die Dorfschänke und trinken ein Glas Bier.' Peter Sodann Lebensläufe

Sodann wächst allein bei seiner Mutter in Weinböhla bei Meißen auf. Bücher sind damals seine Freunde, wie er sich erinnert. Das Lesen habe er sich ein bisschen selber beigebracht. Eher zum Unmut seiner Mutter.

Ich bin betender Kommunist. Als Jugendlicher habe ich die Bergpredigt und das Kommunistische Manifest gelesen. Und festgestellt, dass es gar keine so großen Unterschiede gibt. Jedenfalls keine so großen, dass man sich deswegen gegenseitig die Schädel einschlagen müsste. Peter Sodann MDR KULTUR

Nach der Schule beginnt er, im VEB Elektrowärme Sörnewitz eine Lehre zum Werkzeugmacher. Der strebsame, klassenbewusste junge Mann engagiert sich in Freier Deutscher Jugend (FDJ), Deutsch-Sowjetischer Freundschaft (DSF) und der Gesellschaft für Sport und Technik (GST). Am 17. Juni 1953 erlebt er, wie sowjetische Panzer nach dem Arbeiteraufstand auf dem Werksgelände auffahren. Er tritt aus der DSF aus – und dann doch wieder ein, weil er das Motorradfahren bei der GST doch so geliebt habe. So wie den Volkstanz und das Einradfahren.

"Rat der Spötter": Von der Kabarett-Bühne in den Stasi-Knast

Vom Berliner Ensemble zum neuen theater nach Halle

Helene Weigel nimmt den Querulanten 1964 am Berliner Ensemble auf. Regisseur Manfred Wekwerth nimmt sich seiner an und sagt über Sodann:

Ich nannte Sodann immer frei nach Strittmatter Bienkopp, Bienen im Kopf haben, keine Ruhe geben, heißt das ja. Für Leute, die ihre Ruhe haben wollten und ängstlich waren, war Sodann immer gefährlich. Weil er nie Ruhe gab. Aber das war bei uns sehr gefragt und wahrscheinlich von Brecht geprägt, so passte er sehr gut rein. Manfred Wekwerth (1929-2014) Regisseur am Berliner Ensemble

Sodann bleibt trotzdem nicht lange, denn die großen Rollen spielen immer schon andere, Hilmar Thate oder Ekkehard Schaller. Er will mehr sein als ein passabler Nebendarsteller. Sodann sammelt Erfahrungen in Erfurt, Karl-Marx-Stadt und Magdeburg. Inzwischen hat er eine Familie mit vier Kindern, die in Leipzig ausharrt.

Brecht, Wander, Müller: Sodann als Theater-Regisseur

Auch die Kulturinsel in Halle ist sein Lebenswerk. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn Als Schauspieldirektor geht er 1980 ans "Theater des Friedens" nach Halle. "Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche", lautet die Losung, die er ausgibt. Gegen alle volkswirtschaftlichen Widrigkeiten baut er mit seinen Leuten ein altes Kino zum "neuen theater" um. Es sollte zum Zentrum einer "Kulturinsel" mitten in der Altstadt von Halle werden.



Aufklärung statt bloße Zerstreuung, bleibt das Motto des Theatermachers. Das finden manche altmodisch. Sodann sagt, er habe eben seine Prinzipien. Dabei wechselt er gern äußerst dialektisch die Rollen. Als Regisseur bringt er Stücke wie Bertolt Brechts "Galileo Galilei", Maxi Wanders "Guten Morgen, du Schöne" oder Heiner Müllers "Der Auftrag" auf die Bühne.

Dialektik von Leben und Rolle

"Verbotene Liebe": Familie Behrends im Gerichtssaal. Peter Sodann als Vater, der das Drama mit einer Anzeige des Nachbarssohnes wegen Missbrauchs seiner Tochter in Gang setzt. Bildrechte: MDR/DEFA-Stiftung/Herbert Kroiss Als Schauspieler mimt er den Hamburger Kommunisten John Scheer im DDR-Fernseh-Zweiteiler "Ernst Thälmann" und bekommt dafür den Nationalpreis. Die Darsteller der Bösen, beispielsweise von Goebbels, gehen leer aus, wie er sich heute kopfschüttelnd erinnert. Peter Sodann überzeugt in Filmen von Regisseur Helmut Dziuba, wie in dem gesellschaftskritischen Drama "Verbotene Liebe" um zwei junge Liebende, deren Familien verfeindet sind und in dem nichts ist, wie es scheint. Heute ein Klassiker der DEFA.

Gemeinsam mit Otto Sander oder Ulrich Mühe spielt Peter Sodann in Frank Beyers Loest-Verfilmung "Nikolaikirche", allerdings auf der anderen, hier nicht sichtbaren Seite als Stasi-General Bildrechte: MDR/WDR/Christa Köfer Nach der Wende mimt Sodann nicht allein den "Tatort"-Kommissar. Der einst von der Stasi Verfolgte stellt im ZDF-Zweiteiler "Deutschlandspiel" den Stasi-Chef Erich Mielke dar oder einen kapitulierenden Stasi-General in Frank Beyers Verfilmung des Loests-Romans "Nikolaikirche" (1995) über das Ende der DDR. Dass er mit einer Figur, die angelehnt ist an den Leipziger Stasi-Chef Manfred Hummitzsch, genau den Mann spiele, der ihn als Studentenkabarettisten einst vernommen habe, findet Sodann "fantastisch".

Weniger begeistert ihn, dass seine Rolle als Theater-Direktor in Halle 2005 jäh endet, die Stadt löst ihn ab: "Dass ich vor die Tür gesetzt werde, tut schon sehr weh", sagt er damals. Der frisch ernannte Ehrenbürger Halles wollte eigentlich gern das 25-jährige Jubiläum des "neuen theaters" zum Anlass für einen selbstbestimmten Rücktritt mit 70 nehmen. Die Wunden scheinen geheilt zu sein. Zum 80. Geburtstag haben ihm Stadt und "neues theater" eine große Feier ausgerichtet.

Wechsel auf die politische Bühne

Peter Sodann unterwegs bei Staucha Bildrechte: Lebensläufe / MDR FERNSEHEN Sodann wechselt 2005 nicht in den Ruhestand, sondern noch einmal die Rolle und auf die politische Bühne, er engagiert sich für "Die Linke", lässt sich aufstellen als deren Kandidat für die Bundespräsidentenwahl 2009. Gegen Amtsinhaber Horst Köhler ist er nahezu chancenlos, trotzdem sorgt er für einigen Wirbel: mit Forderungen nach einem "Sozialismus neuer Prägung". Das System der ehemaligen DDR könne freilich nicht als Vorbild dienen, räumt er ein. Die Demokratie sieht er allerdings auch schon schwächeln. Im Zusammenhang mit der Finanzkrise sagt er, als echter "Polizeikommissar" würde er Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann verhaften.

Inzwischen ist es ruhiger um Peter Sodann geworden. Er spielt zuletzt kleinere Rollen in der Literaturverfilmung "Der Turm" (2012), im Spielfilm "Die Männer der Emden" oder in "Gundermann" – ansonsten nimmt er sich weiter Zeit für seine Bücher, für ihn sind sie wie Gefährten – und Zeitzeugen wie er nun selbst einer ist. Was er Jüngeren wohl auf den Weg mitgeben würde?