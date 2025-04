Rache und Schuld: "Sonnenfinsternis"

Manche Ermittlungen sind von einem Auf und Ab geprägt: Der Fahrer einer Leipziger Käserei wird tot aufgefunden. An seiner Leiche finden sich zunächst keine Spuren. Doch die Aussage der Käsereiinhaberin führt zu einem Geldeintreiber, der den Toten jüngst zusammengeschlagen hatte. Kain ist überzeugt, doch Ehrlicher entdeckt einige Ungereimtheiten. Je tiefer die Ermittler in das Leben von Noack und der Käserei-Familie tauchen, desto mehr Verbindungen und Verdächtigungen tauchen auf. Schließlich kommt es zu einer Entführung und die Schuldigen müssen schnell identifiziert werden. Die Spannung bricht bei diesem "Tatort" nicht so schnell ab. Diesen Krimi hat Peter Sodann auch als Hörbuch eingelesen.

Bildrechte: MDR/Hardy Spitz

Unter Verdacht: "Rotkäppchen"

Ein Mädchen wurde in ihrem Elternhaus erschlagen. Ehrlichers Kollege Kain macht sich deswegen große Vorwürfe, denn er hat kurz zuvor gesehen, wie das Mädchen von einem Bekannten bedrängt wurde. Er hat zwar eine Überprüfung angewiesen, doch ist nicht dazwischen gegangen. Dass er den Täter schnell findet, erleichtert ihn. Doch schnell wird klar, dass noch mehr hinter der scheinbaren Beziehungstat steckt. Der Hauptverdächtige wird wegen mangelnder Beweise entlassen und will sich mit Kain treffen. Am Treffpunkt fällt der Mann tot von einer Brücke vor Kains Füße. Der Ermittler steht nun selbst unter Verdacht und muss sich auf die Arbeit von Bruno Ehrlicher verlassen. Eine triste Geschichte um ein Frauenschicksal.

Biblisch: "Waidmanns Heil"

Es hat den Falschen getroffen. In einem Wald in der Nähe von Leipzig ist ein Jäger gestorben, nachdem er auf einer Treibjagd von Schrotkugeln getroffen wurde. Die Spuren beweisen jedoch schnell, dass es kein Unfall sondern Mord war. Das Duo Kain und Ehrlicher muss tief in die Jagdgemeinschaft eintauchen, die durch vielfältige Beziehungen zusammengehalten wird. Es geht um Schulden und viel Gewalt. Der Tote wollte seine Anteile am Hof von Gernot Dietz verkaufen, was dessen Ruin bedeutet hätte. Ein weiterer Mord im Jagdrevier veranlasst die Ermittler tiefer in die Vergangenheit von Gernot und seinem Bruder Karsten einzutauchen, eine äußerst komplizierte Beziehung.

Ein Leben, das nicht immer leicht war

Bis er auf die Theater-Bühne, die Kino-Leinwand oder in den "Tatort" kam, war es für Peter Sodann kein leichter Weg. In jungen Jahren verlor er seinen Vater, der in der Wehrmacht an der Ostfront kämpfte. Erst mit Mühe konnte Sodann sein Abitur nachholen und studieren. In Leipzig war er Mitglied des Kabaretts "Rat der Spötter" und geriet mit der DDR-Führung in Konflikt – die Folge war der Partei-Ausschluss und eine Gefängnisstrafe. Später spielte er Theater in Berlin, gründete die Kulturinsel in Halle und prägte des deutschen Krimi als Kommissar Ehrlicher mit.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gründer der Kulturinsel in Halle

Es war ein bemerkenswertes Kulturprojekt der DDR und ist in der deutschen Theaterlandschaft immer noch herausragend. 1980 ließ der Theatermann Peter Sodann einen Gebäudekomplex sanieren und zur Kulturinsel mitten in der Innenstadt Halles ausbauen. Sein eigenes Ensemble spielte fortan in einem ehemaligen Kino, auch das Puppentheater und eine Studiobühne waren im Komplex untergebracht. Noch heute erinnert ein Farbeimer unter der Decke des Saals im Neuen Theater an diese Umbauzeit. Auch danach prägte Peter Sodann das Haus als Leiter und Patriarch. Er war zwar nicht immer einfach, aber zeichnete sich auch durch eine "soziale Ader" aus. Sein Erbe bleibt bis heute in der Kulturinsel lebendig.