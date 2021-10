Anna Wollner, Jahrgang 1983, hat Kommunikations-, Medien-, und Theaterwissenschaft in Leipzig studiert, parallel zum Studium in der Schaubühne Lindenfels gearbeitet und bei Mephisto 97,6 erste Radioluft geschnuppert. Noch vor der Magisterarbeit hat sie als freie Autorin und Reporterin beim MDR angefangen. Mittlerweile arbeitet sie noch für andere ARD-Wellen wie Fritz vom RBB, Radio Eins, swr3, Bremen2, Deutschlandfunk Nova und Deutschlandfunk Kultur als Film- und Serienkritikerin.



Lars Meyer, geboren 1974 in Bremen, studierte in Berlin und Leipzig Literatur-, Theater- und Medienwissenschaft und absolvierte die Drehbuchwerkstatt der HFF München. Von 2000 bis 2002 war Kinoleiter in der Schaubühne Lindenfels, anschließend freiberuflich für das Filmfest Dresden und DOK Leipzig tätig. Seit 2003 arbeitet er als freier Journalist und Filmkritiker für MDR Kultur und andere Sender.



Tobias Barth wurde 1970 in Halle geboren, arbeitete als Industriekletterer und in Umweltprojekten, lernte Tischler und betrieb ein "Kino unterm Dach", studierte in Leipzig und Basel, schrieb seine Magisterarbeit zum DEFA-Dokumentarfilm. Seit 1997 Autor, Redakteur und Regisseur für Radio, Podcast und TV, unter anderem bei MDR, BR und Deutschlandfunk.