Der Podcast taucht in die erzgebirgische Kultur ein und zeigt, wie der Fußball mit ihr verwoben ist. Wie ist der Verein für die Menschen in der Region so wichtig geworden? Warum ist Fußball im Erzgebirge mehr als nur Sport? Podcast-Host Gregor Ryl ist selbsternannter Fußballromantiker und Comedy-Autor. Er spricht mit den Menschen, die die Region und den Verein geprägt haben: Vereinslegenden, Fans, Expertinnen und Experten. Ihre Geschichten lassen tief in das Herz der Region blicken.

Bildrechte: MDR