Die Chemnitzer Filmwerkstatt erhält den Förderpreis für junges Kino. Die Auszeichnung würdigt das langjährige Engagement der Filmwerkstatt für Nachwuchs-Filmemacherinnen und Filmemacher und ihre Unterstützung für Independent-Filmprojekte, darunter etwa Arbeiten von Beate Kunath, Olaf Held und Jan Soldat.



Drei Programmpreise gehen an das Filmfest Dresden, das Filmmuseum Potsdam und den aus Leipzig stammenden Filmemacher und -historiker Dr. Günter Jordan. Sie alle engagieren sich in besonderem Maße für das DEFA-Filmerbe, so widmete das Filmfest Dresden in den vergangenen beiden Jahren den DDR-Filmemachern eine große Retrospektive.



Der mit 10.000 Euro dotierte Preis für herausragende Leistungen im deutschen Film geht an Christiane Dorst. Die Kostümbildnerin war vor allem in den 70er und 80er Jahren von der DEFA gefragt – und setzte dann ihre Karriere am Studio Babelberg fort. Dort arbeitete sie unter anderem mit Rolf Hoppe, Lilli Palmer, Nastassja Kinski und Götz George.