Über Filmemacherin Claudia Tuyết Scheffel Claudia Tuyết Scheffel wurde 1995 in Chemnitz geboren und wuchs in Annaberg-Buchholz auf. Als Tochter einer Vietnamesin und eines Deutschen beschäftigt sie sich in ihren Filmen besonders gern mit dem Thema Migration, da sie hier eigene Erfahrungen einbauen kann: "Wenn ich Geschichten erzähle, die ich selbst so erfahren habe und die ich selbst am besten konzipieren kann, dann muss ich eigentlich genau diese erzählen." Ihr Film ,"Lonig und Havendel" ist die Abschlussarbeit ihres Film-Masterstudiums an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg.