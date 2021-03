Andreas Dresen, geboren 1963 in Gera, ist der Sohn der Theaterschauspielerin Barbara Bachmann und der Theaterregie-Legende Adolf Dresen, von dessen Berliner Inszenierungen Zuschauerinnen und Zuschauer noch heute schwärmen. Und er ist Ziehsohn des nicht weniger legendären Theatermannes Christoph Schroth. Dass er sich dem großen Erbe dieser Theaterfamilie stellte und zugleich entzog, dass er zunächst ganz auf den Film setzte, spricht für das Wesen eines sanften Rebellen, der nichts über den Haufen wirft, aber konsequent seinen eigenen Weg geht. Dresen wurde an der Filmhochschule Konrad Wolf in Babelsberg dafür ausgebildet, in der DDR Filme bei der DEFA zu machen. Als er mit dieser Ausbildung fertig war, am Ende als Meisterschüler des Regisseurs Günther Reisch, gab es keine DDR oder DEFA mehr.