Dabei ging Schocken nur vier Jahre zur Schule, der Rest war lebenslanges Selbststudium. Geboren 1877 in Galizien, kam der Ostjude um 1900 nach Berlin. Dann folgte er dem Ruf seines Bruders nach Zwickau, um gemeinsam ein Kaufhaus zu gründen. In wenigen Jahren entstand – mit 20 Häusern – Deutschlands viertgrößte Kaufhauskette. Der Verzicht auf Marmor, Kristall und Prunk in seinen Häusern ermöglichte preiswerte Qualität.

"Unser Kapital ist die Arbeitsfreude des Personals" hat Schocken gesagt und baute für seine Mitarbeiter Ferienheime und eine ganze Wohnsiedlung in Zwickau. Ob er davor oder erst danach die Erstausgabe vom "Kapital" von Karl Marx erwarb, ist unbekannt. Bekannt ist, dass er den Schocken-Verlag gründete und Bücher sammelte. Mit rund 60.000 Exemplaren entstand so die größte private Sammlung an deutscher Klassik, Moderne und jüdischer Literatur.

Wichtig sei ihr auch, die Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbinden. So begleitet die Regisseurin mit der Kamera eine Gruppe Schüler in Zwickau, die über die Stadtgeschichte zu Schocken finden. Einer Schüler formuliert seine Erkenntnisse so: "Ich meine, dass der Aspekt des Menschen, der Wert des Menschen wahrscheinlich bei Salman Schocken damals wesentlich höhergestellt war, also nicht höhergestellt war als der Profit, aber dass er sich trotzdem um die Menschen gekümmert hat, was in der heutigen Zeit, in der es nur noch ums Geld geht und der Mensch nur noch irgendwie als ein Werkzeug funktionieren soll, hinten runterfällt."