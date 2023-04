Interview "Sam – ein Sachse": Neue Serie über den ersten Schwarzen Polizisten Ostdeutschlands

"Sam – ein Sachse" ist die erste deutsche Eigenproduktion des Streaminganbieters Disney Plus und beruht auf der Lebensgeschichte von Samuel Meffire, dem ersten Schwarzen Polizisten Ostdeutschlands, der 1970 in Zwenkau bei Leipzig geboren wurde. Die Hauptrolle spielt Malick Bauer, der in Leipzig Schauspiel studiert hat und in Halle am Neuen Theater engagiert war. Im Interview hat er u.a. über die Dreharbeiten in Gera, Dresden und Magdeburg, eigene Erfahrungen mit Diskriminierung und die Zusammenarbeit mit Samuel Meffire gesprochen. Die Serie ist ab dem 26. April zu sehen.