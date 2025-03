Im Regiedebüt von Jan Schomburg spielt Sandra Hüller 2011 eine Frau, die nach dem Verschwinden ihres Mannes feststellt, dass sie keine Ahnung hatte, mit wem sie überhaupt verheiratet war. Denn alle Spurensuchen führen ins Leere, sie stellt fest, dass ihr Mann ein Phantom war, ein Doppelleben führte. Ihr Spiel mit dem sehnsuchtsvollen, fast schon leeren Blick verursacht beim Schauen eine Gänsehaut.

Bildrechte: picture alliance / dpa | RealFiction Filmverleih

Infos zum Film "Über uns das All" Regie: Jan Schomburg

Deutschland, 2011

Schauspieler*innen: Sandra Hüller, Georg Friedrich, Felix Knopp

Länge: 88 Minuten

Verfügbar bei Joyn, Good!Movies und Sooner



Es sind so viele Momente in Maren Ades Film "Toni Erdmann", die legendär geworden sind. Die Nacktparty mit Kollegen, die Sexszene mit einem Macaron, der Auftritt von Whitney Schnuck und die Performance von "Greatest Love of All". Sandra Hüller zieht als Unternehmensberaterin im Auslandseinsatz mit Vater-Besuch jedem mit ihrer unglaublich stoischen Performance im wahrsten Sinne des Wortes die Schuhe aus.

Bildrechte: Komplizen Film

Infos zum Film "Toni Erdmann" Regie: Maren Ade

Deutschland, 2016

Schauspieler*innen: Sandra Hüller, Peter Simonischeck, Trystan Prütter

Länge: 162 Minuten

Verfügbar bei Netflix, Amazon Prime, Sky, Apple TV, Magenta TV u.a.

Ein Film, ganz leise, ganz zärtlich, auf der Seite jener im Leben, die sonst keine große Aufmerksamkeit bekommen. Großmarktmitarbeiter*innen mit ganz normalen Ängsten, Träumen und Sehnsüchten. "In den Gängen" ist ein Film, bei dem man genau hinhören muss. Meeresrauschen im Supermarkt, ausgelöst durch das schönste Gabelstaplerballett der Filmgeschichte – wenn Franz Rogowski als Christian beim Einräumen der Regale mit seinem Gabelstapler an die Regale kommt. Sandra Hüller macht als Supermarktmitarbeiterin Marion dem Neuen aus der Getränkeabteilung durch das Süßigkeiten-Regal hindurch schöne Augen. Ihrem Blick kann hier niemand wiederstehen. Ein wundervolles Großmarktmärchen!

Bildrechte: MDR/Sommerhaus Filmproduktion/Anke Neugebauer

Infos zum Film "In den Gängen" Regie: Thomas Stuber

Deutschland, 2018

Drehbuch: Thomas Stuber, Clemens Meyer

Schauspieler*innen: Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth

Länge: 120 Minuten

Verfügbar bei Mubi



Es ist DER Film mit Sandra Hüller, den man gesehen haben muss. Immerhin hat die Schauspielerin hierfür gefühlt jeden Preis abgeräumt, den es abzuräumen gibt – und eben auch ihre Oscar-Nominierung bekommen. In ihrem Spiel als verdächtige Mörderin ihres Mannes in Justine Triets "Anatomie eines Falls" liegen so viele Ambivalenzen, so viele Nuancen, dass man ständig zwischen Glaube und Irrglaube schwanken wird. Hüller spielt die deutsche Autorin zwar absolut unsympathisch, trotzdem liegen (fast) alle Sympathien bei ihr. Hüller hat den Oscar als beste Hauptdarstellerin zwar nicht bekommen, aber der Film wurde in der Kategorie bestes Originaldrehbuch mit dem Goldjungen geehrt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Infos zum Film "Anatomie eines Falls" Regie: Justine Triet

Frankreich, 2023

Schauspieler*innen: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Graner, Antoine Reinartz

Laufzeit: 151 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Verfügbar: Prime Video



Von wegen, Sandra Hüller dreht jetzt nur noch international. Ihr erster Film nach der Oscar-Nominierung für "Anatomie eines Falls" bringt sie direkt zurück nach Mitteldeutschland. An der Seite von Ronald Zehrfeld, Max Riemelt und Hilmar Eichhorn spielt sie in "Zwei zu Eins" in der perfekten DDR-Sommer-Komödie. Eine Räuberpistole, die so oder so ähnlich wirklich hätte passieren können: Im Sommer 1990 finden drei Freunde, darunter Hüller als Maren, in einem Stollen alte Ost-Mark. Kurz vor der Währungsunion. Sie haben drei Tage Zeit, um durch eine Lücke im System das eigentlich wertlose Geld unters Volk zu bringen. Gedreht wurde der Film unter anderem in Gera, Rothenstein bei Jena und Zwickau. Eine Geschichte über alltägliche Helden, die trickreich und schlau dem Staat ein Schnippchen schlagen. Und nebenbei in der DDR leben.

Bildrechte: Verleih AG Peter Hartwig

Infos zum Film "Zwei zu eins" Regie und Drehbuch: Natja Brunckhorst

Deutschland, 2024

Schauspieler*innen: Sandra Hüller, Max Riemelt, Ronald Zehrfeld, Peter Kurth, Hilmar Eichhorn

Laufzeit: 116 Minuten

Kinostart: 25.07.2024