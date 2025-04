1) Als erste deutsche Schauspielerin seit Langem für Oscar nominiert

Sandra Hüller war 2024 für den Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert – als erste deutsche Schauspielerin seit den 1930er-Jahren. Damals gewann Luise Rainer zweimal in Folge einen Oscar. Zwar erhielt Hüller selbst keinen, spielte aber die weibliche Hauptrolle in "The Zone of Interest", der als bester internationaler Film ausgezeichnet wurde.

Übrigens: Hüller hat eine Einladung erhalten, Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zu werden – der Organisation, die die Oscars vergibt und aus Fachleuten der Filmbranche besteht. Ob sie diese angenommen hat, ist jedoch nicht bekannt.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Invision/AP | Richard Shotwell

2) Hüller entdeckte die Liebe zum Theater in Thüringen

Sandra Hüller wurde am 30. April 1978 im thüringischen Suhl geboren und wuchs in Friedrichroda auf. Schon während ihrer Schulzeit entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Theater – und ihr Talent fiel auch anderen früh auf. Eine ehemalige Schulfreundin sagte dem MDR, dass schon damals allen klar gewesen sei, dass Sandra einmal Schauspielerin werden würde. Nach dem Abitur zog sie nach Berlin und studierte von 1996 bis 2000 an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch". Ihre ersten Engagements führten Hüller ans Theaterhaus Jena und ans Schauspiel Leipzig.

Bildrechte: IMAGO / Bild13

3) Hüller führt in Halle zum ersten Mal selbst Regie

Sandra Hüller führt 2025 am Neuen Theater (nt) Halle zum ersten Mal selbst Regie. Gemeinsam mit Tom Schneider inszeniert sie aktuell das Stück "Penthesile:a:s" von Marie Dilasser, eine moderne Adaption nach Heinrich von Kleist. Im Zentrum steht der mythologische Kampf zwischen der Amazonenkönigin Penthesilea und dem griechischen Helden Achilles. Nach Angaben des Theaters widersetzt sich das Stück den klassischen Rollenbildern und eröffnet neue Blickwinkel. Das Stück, das bereits am 17. April Premiere feierte, ist an weiteren Terminen am nt zu sehen.

Bildrechte: picture alliance / dpa-Zentralbild | Stephan Schulz

4) Sandra Hüllers Hund spielte im Film "The Zone of Interest" mit