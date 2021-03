Aber es signalisiere auch ein Mut machendes Bild in der Krise, sagt Salender. Auch vor dem Hintergrund, dass sich mit zunehmenden Streaming-Angeboten die Situation der Kinos verändern werde. Geschäftsführer Salender sagt: "Ich glaube, es wird so sein, dass ein Mehr an Diskussionen, ein Mehr an Angebot, an Gastronomie dazu gehören wird, um als öffentlicher Raum weiterhin so attraktiv zu bleiben, dass Leute kommen. Das heißt, der Raum oder das Kino wird sich als sozialer Ort neu erfinden müssen." Und da hat das Studiokino dann hoffentlich einen Vorteil: statt Multiplex-Zweckbau ein historisches Filmkunsthaus als sozialer Raum mit Charakter.