Für ihre Rolle in "Fabian oder der Gang vor die Hunde" ist die Hallenserin Saskia Rosendahl als beste weibliche Hauptrolle beim Deutschen Filmpreis nominiert worden. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt. Der Film von Regisseur Dominik Graf, basierend auf einem Roman von Erich Kästner, geht mit insgesamt zehn Nominierungen als Favorit in die Preisverleihung, die am 1. Oktober in Berlin stattfinden soll.