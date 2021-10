Gefeiert wurde sie am Anfang ihrer Karriere als Naturtalent, inzwischen ist die junge Hallenserin eine gestandene Schauspielerin, die für renommierte Preise nominiert wird und sie abräumt, auch international.

Halle ist mein Zuhause, mein Hafen, so sehr ich da wegmusste an irgendeinem Punkt. Saskia Rosendahl Schauspielerin

Mit "Fabian" im Rennen um den Deutschen Filmpreis, ausgezeichnet in Locarno

Saskia Rosendahl als Christin in "Niemand ist bei den Kälbern", verloren auf dem Land. Bildrechte: dpa Nominiert war die 28-Jährige gerade im Rennen um den Deutschen Filmpreis für die beste weibliche Hauptrolle in Dominik Grafs meisterhafter Kästner-Verfilmung "Fabian oder der Gang vor die Hunde" an der Seite von Tom Schilling. Beim Filmfestival von Locarno wurde sie soeben ausgezeichnet als beste Darstellerin für ihre Rolle in "Niemand ist bei den Kälbern" über ein junges Paar, das in der Einöde Mecklenburg-Vorpommerns zu ersticken droht, der Film kommt Anfang nächsten Jahres ins Kino. Sie spielte in "Weissensee", "Babylon Berlin" oder Hans-Christian Schmids hoch gelobter Krimi-Serie "Das Verschwinden".

Erfolg als "krasse Herausforderung"

Beim Filmdreh für "Fabian" in Görlitz an der Seite von Tom Schilling (l.) Bildrechte: dpa Sie sei dankbar für die Erfolge, das Lob und die Wertschätzung, sagt Saskia Rosendahl im Gespräch mit Filmkritiker Knut Elstermann, um dann zu gestehen, obwohl sie Schauspielerin sei, stehe sie nicht gern im Mittelpunkt. Erfolg sei das Schlimmste, was einem im Leben passieren könne, diesen Satz habe sie gerade in einem Buch gelesen und "total verstanden". Denn alles, was emotional damit einher gehe, sei für sie eine "krasse Herausforderung".

Von Unsicherheit, Abhänigkeit und Gestaltungswillen

Florian Lukas als Martin und Saskia Rosendahl als seine Tochter Lisa in "Weissensee" Bildrechte: MDR/Julia Terjung Auch wenn es so aussieht, als könne sie sich inzwischen die Rollen aussuchen, nach all den Erfolgen in den letzten zehn Jahren bleibt für sie das Grundgefühl von "Unsicherheit und einer krassen Abhängigkeit", weil immer wieder alles auf der Kippe stehen könne. Mehr gestalten zu können, das würde sie sich für ihre Arbeit als Schauspielerin wünschen, vom "Urmoment" an und nicht erst am Set eingebunden zu sein.

Fasziniert vom Hebammenberuf

Daher komme auch das Bedürfnis, neben der Schauspielerei noch etwas anderes zu haben, was einen "höheren Sinn" bedeute. Sie wäre wohl Hebamme geworden, wenn es nicht, durch glückliche Fügungen, anders gekommen wäre, meint Saskia Rosendahl. Hilfe zur Selbsthilfe leisten zu können, in einer Atmosphäre des Vertrauens zu arbeiten, das Direkte und Körperliche fasziniere sie an diesem Beruf. Derzeit bildet sie sich im Baby-Massage weiter.

Tanzen als Grundlage für intuitives Spiel

Erste Schritte auf der Bühne machte Saskia Rosendahl beim Kinderballett der Oper Halle, später auch am neuen theater Halle. Das Tanzen und den so erlernten bewussten Umgang mit der eigenen Körperlichkeit sieht die Autodidaktin heute noch als Grundlage ihres Spiels: "Der Kopf funktioniert besser, wenn man sich bewegt." Nicht studiert zu haben, das bedeute einerseits vielleicht eine Begrenzung, begründe andererseits aber auch ihre intuitive Spielweise, die Kritiker als von traumwandlerischer Sicherheit geprägt beschreiben.

Motivationen ergründen: Wie wird man, wer man ist?

Gefeiert von der Kritik wurde sie dafür zuerst in "Lore" in der Regie von Cate Shortland, darin spielte die damals 17-Jährige die Titelrolle, ein junges Mädchen, das sich in den letzten Kriegswirren durchschlägt und zugleich beginnt, seine faschistische Verblendung zu erkennen. Historische Stoffe ziehen sie an, das Interesse dafür mündet seither immer mehr darin, "krass analytisch" zu sein, alles wissen zu wollen über die Umstände, um der Motivation einer Figur auf den Grund zu gehen – und in der Gegenwart anzukommen.