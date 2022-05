Oft wurde Instagram verteufelt. Es dränge junge Menschen in vermeintliche Schönheitsideale, führe zu Selbstzweifeln, gar zu Depressionen. Alex und Anna machen genau das Gegenteil: sie ermutigen, zeigen wie schön und facenttenreich das Leben auch mit Behinderung ist. Und nicht nur sie. Die Amputierten-Community in den sozialen Netzwerken wächst. Unter Hashtags wie #amputee, #prosthetic und #cyborg teilen sie ihren Alltag und unterstützen einander.

Ein halbes Jahr lang begleiten die Filmemacherinnen Franca Fischer und Josephine Kuthning Gina, Alex und Anna mit der Kamera. Entstanden ist daraus die vierteilige Webserie für das MDR-Dokuformat "so close", die ab seit 31.05. in der ARD Mediathek zu sehen ist. Am Anfang der Dreharbeiten hätten zunächst viele Fragen gestanden, sagt Franca Fischer: "Ich wollte wissen, wie haben sich diese jungen Menschen überhaupt kennengelernt. Und warum ist ihnen der Austausch miteinander, untereinander so wichtig? Und über was sprechen sie dann, wie helfen sie sich, wo brauchen sie Unterstützung?"