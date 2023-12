Zum Zeitvertreib an den Weihnachtstagen gehört Schnee. Also nicht der Schnee zum Schlittenfahren, sondern die gleichnamige sechsteilige Mystery-Serie – auch wenn es da alles andere als heimelig zugeht. Die Spuren des Klimawandels sind in "Schnee" schon in den ersten Minuten spürbar. Die Ärztin Lucia, gespielt von Brigitte Hobmeier, zieht mit ihrer Familie in die Berge, in das Bergdorf Rotten, die alte Heimat ihres Mannes Matti. Die zehnjährige Alma leidet an Asthma, die frische Bergluft soll Besserung bringen. Doch Alma sieht mysteriöse Dinge, kann den Ort einer Leiche hervorsagen, eine junge Frau, die vor über 30 Jahren verschwand und deren Leiche durch die Gletscherschmelze endlich gefunden werden kann.