Sisi, gespielt von Susanne Wolff, lässt sich zunächst nur am Fenster blicken und amüsiert sich über Irmas Unsportlichkeit. Doch die Neue gefällt ihr, vor allem, weil sie sagt, was sie denkt. Sie wird auf strenge Diät gesetzt (mit Brennesselsaft und Kokaintropfen) und Teil von Sisis Hippie-Kommune. Fernab des Hofes lebt die Kaiserin ganz so, wie es ihr gefällt. Ihr Korsett hat sie längst abgelegt. Und auch Irma wird neu gewandet, in luftige, bunte Kleider, die man eher im 20. Jahrhundert vermuten würde. Also passt es auch, dass der erlesene Soundtrack ausschließlich aus Pop-Songs besteht.