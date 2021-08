Seit dem 14. August wird in der sorbischen Lausitz gedreht: in Crostwitz und bei Bautzen entsteht die neue MDR-Streaming-Serie "Straight Outta Crostwitz" mit namhaften Schauspielerinnen und Schauspieler wie Jasna Fritzi Bauer, Volker Zack und Daniel Christensen. Die Miniserie über eine sorbische Sängerin, die Rapperin werden will, wird ab 2022 exklusiv in der ARD Mediathek zu sehen sein und macht somit per Stream einen Teil der sorbischen Lebenswelt bundesweit sichtbar.