Es ist ein flüchtiger Moment, den man verpassen kann, wenn man einmal zu tief in die Popcornschüssel auf dem Sofa greift. Eine Bushaltestelle in Berlin, zwei Menschen begegnen sich zufällig beim Aussteigen. Sie gibt ihm einen flüchtigen Kuss auf den Nacken, ist um keine Ausrede verlegen. Er ist sichtlich irritiert. Der Beginn einer Liebesgeschichte mit Umwegen.



Die beiden Hauptfiguren in "Die Unschärferelation der Liebe" sind im Kino fast schon Ausnahmeerscheinungen: Er ist Ende 60, von Beruf Metzgermeister, kurz vor der Rente. Sie eine überdrehte Schulsekretärin mit dem Hang, sich in Lügengeschichten zu verstricken. Der Film erzählt von Figuren jenseits des Mainstreams, basiert auf dem Theaterstück "Heisenberg" von Simon Stephens.