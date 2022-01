Der Dokumentarfilm "A House Made of Splinters" ist beim Sundance Film Festival 2022 mit einem Regie-Preis ausgezeichnet worden. Den Preis erhielt Simon Lereng Wilmont für die beste Regie in der Kategorie "Internationaler Dokumentarfilm". Das Festival in den USA gilt als das international wichtigste Festival des unabhängigen Films.

"A House Made of Splinters": Der Alltag im Heim

Die MDR/Arte-Koproduktion zeigt den Alltag eines besonderen Kinderheims in der Ostukraine. In der Begründung der Sundance-Jury heißt es: "Der Film umarme das Universum der Kinder in einer harten Realität." Er begleitet ein Sozialarbeiter-Team, dass sich in Luhansk bemüht, einen Ort zu schaffen, an dem sich die Kinder sicher fühlen können.