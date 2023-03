Neu im Kino Ein Meisterwerk: Der Film "Tár" mit Cate Blanchett und der Dresdner Philharmonie

Seit den Filmfestspielen in Venedig wird der Film "Tár" in den höchsten Tönen gelobt. Der Film von Todd Field ist für sechs Oscars nominiert. Cate Blanchett spielt darin eine Star-Dirigentin, die mit Machtmissbrauch einen Skandal auslöst. In einer Nebenrolle ist Nina Hoss zu sehen – und auch die Stadt Dresden. Gedreht wurde nämlich mit der Dresdner Philharmonie und im Dresdner Kulturpalast. Nur einer von fünf Gründen, warum der Film sehenswert ist.